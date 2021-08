Die Inzidenzen in der Südpfalz klettern ebenso wie bundesweit stetig. In Landau liegt der Wert, bezogen auf Neuinfizierte in sieben Tagen bei 100.000 Personen, bei 81,1, im Kreis Südliche Weinstraße bei 33,5 und im Kreis Germersheim bei 115,5. Die Gesundheitsämter melden seit Mittwoch 35 Neu-Infizierte, davon 16 in Landau und im Kreis Südliche Weinstraße und 19 im Kreis Germersheim.