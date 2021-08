Auch in der Südpfalz steigen die Corona-Fallzahlen. Seit Freitag sind nach Auskunft der Gesundheitsämter 16 Fälle neu registriert worden. In Landau und im Kreis Südliche Weinstraße sind es zehn neue Fälle, im Kreis Germersheim sechs. Die Inzidenzen gibt das Landesuntersuchungsamt am Montag für Landau mit 27,7, für den Kreis SÜW mit 18,1 und für den Kreis Germersheim mit 28,7 an. Die Landesinzidenz beträgt 20,6.