Die Inzidenzwerte in der Südpfalz pendeln sich um die 20er-Marke ein. Laut Landesuntersuchungsamt liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen der vergangenen sieben Tage im Kreis Germersheim bei 24,8 (Sonntag: 30,2), im Kreis SÜW bei 19,9 (21,7) und in der Stadt Landau bei 19,2 (17,1). Der Kreis liegt den dritten Tag unter 35 – damit sind wieder mehr Personen bei Veranstaltungen zugelassen. Die Gesundheitsämter haben übers Wochenende im Kreis Germersheim fünf Neuinfektionen gezählt, im Kreis SÜW drei und in Landau sechs.