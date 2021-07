Die Sieben-Tages-Inzidenzwerte in der Südpfalz steigen in zwei von drei Kommunen weiter an. Wie das Landesuntersuchungsamt meldet, liegen die Werte im Kreis Germersheim nun bei 22,5 (Vortag: 20,9), im Kreis Südliche Weinstraße bei 32,6 (29,9) und in der Stadt Landau bei 21,3 (23,5). Für das Land Rheinland-Pfalz liegt der Wert bei 15,3 (13,9).

22 Neuinfektionen in der Südpfalz

Die zuständigen Gesundheitsämter melden fünf Neuinfektionen im Kreis Germersheim sowie 17 Neuinfektionen in Landau und der Südlichen Weinstraße. Weitere Neuinfektionen gibt’s in der Kita Kleine Reblaus Walsheim-Knöringen (drei weitere Kinder), in der Herxheimer Grundschule (acht Schüler), Naturwissenschaftlichen Technikum Dr. Künkele Landau (ein Schüler) sowie im Vinzentius-Krankenhaus Landau (ein Mitarbeiter).