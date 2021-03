Die Inzidenz in Landau ist nach Angaben des Landes von 68,3 am Dienstag auf 83,2 am Mittwoch gestiegen. Im Kreis Südliche Weinstraße liegt der Wert der Neuinfizierten auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen bei 76,9 (zuvor 74,2), im Kreis Germersheim bei 162,8 (149,6). Seit Dienstag haben die Gesundheitsämter 86 neue Covid-19-Infizierte registriert, 14 an der Weinstraße und 72 im Kreis Germersheim. Das Germersheimer Gesundheitsamt meldet einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Corona.

In folgenden Einrichtungen sind neue Fälle bekannt geworden: in der Katholischen Kindertageseinrichtung St. Josef in Offenbach ist ein Kind positiv getestet worden, im Gymnasium im Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern und im Otto-Hahn-Gymnasium in Landau jeweils ein Schüler, in der Edith-Stein-Fachklinik Bad Bergzabern ein Patient.