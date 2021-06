Die Gesundheitsämter in der Südpfalz melden einen neuen Corona-Fall im Kreis Germersheim. Die Inzidenzwerte bleiben also weiterhin auf sehr niedrigem Niveau. Wie das Landesuntersuchungsamt meldet, liegt der Wert für den Kreis Südliche Weinstraße weiterhin bei 0,0, in der Stadt Landau sinkt er auf 2,1 und im Kreis Germersheim steigt er auf 4,7.