Der Inzidenzwert für Landau ist in den vergangenen Tagen deutlich gestiegen – auf 61,9 am Montag Mittag. Er liegt damit bereits den zweiten Tag über 50. Am Vortag hat ihn das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz noch 51,2 mit angegeben. Für Landau gilt die „Alarmstufe“ (Rot) des Corona-Warn- und Aktionsplans des Landes. Die landesweite Inzidenz liegt bei 113,9 und damit weiter über 100. Die Zahl der Neuinfizierten auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen für den Landkreis Südliche Weinstraße ist mit 71,5 verzeichnet, während es im Kreis Germersheim 161,2 sind.

„Jeder gefordert“

Die Stadt Landau weist darauf hin, dass gemäß den geltenden Landesregeln zu Wochenbeginn noch keine strengeren Einschränkungen wie etwa eine Rückkehr zum Termin-Shopping greifen. Die Verwaltung erreichen hierzu aktuell viele Fragen. Oberbürgermeister Thomas Hirsch betont: „Erst wenn Landau drei Tage hintereinander eine Inzidenz von mehr als 50 aufweist und der Rechtsrahmen des Landes unverändert bleibt, müssen wir im Laufe der Woche eine Allgemeinverfügung mit Einschränkungen erlassen.“ Der Stadtchef appelliert an alle: „Jede und jeder ist jetzt dringend gefordert, höchste Vorsicht und Achtsamkeit walten zu lassen, die Testmöglichkeiten zu nutzen und auch Kontakte einzugrenzen. Danke für ein gutes Miteinander in unserer Stadt.“

Info



Die Inzidenzwerte im Land Rheinland-Pfalz finden sich im Internet unter www.corona.rlp.de.