Es gibt weiterhin kaum Bewegung bei den Inzidenzwerten in der Südpfalz. Bedeutet: Sie bleiben auf niedrigem Niveau. Laut Landesuntersuchungsamt ist der Wert im Kreis Germersheim leicht auf 29,5 gestiegen, in Landau liegt er unverändert bei 14,9 und im Kreis Südliche Weinstraße ist er auf 13,6 gesunken. Die zuständigen Gesundheitsämter melden im Vergleich zu Mittwoch elf Neuinfektionen im Kreis Germersheim, neun in SÜW und eine in Landau. Positiv getestet wurde ein Kind, das die Kita Villa Mahla in Landau besucht, zwölf Menschen gelten als Kontaktpersonen.