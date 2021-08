Seit Montag haben die Gesundheitsämter in Landau und Germersheim 45 neue Corona-Infizierte gemeldet, davon 13 an der Weinstraße und 32 im Kreis Germersheim. Die Inzidenzen steigen vor allem im Kreis Germersheim rapide. Die Daten des Landesuntersuchungsamts: Kreis Germersheim 96,9, Kreis Südliche Weinstraße 22,6 und Landau 46,9.

Zwar ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Stadt Landau leicht gesunken, am Montag lag sie bei 49,1, aber sie ist den dritten Tag in Folge über der wichtigen Grenze von 35, wie die Stadtverwaltung Landau mitteilt.

Denn nach drei Tagen mit einer Inzidenz über 35 treten in Städten und Landkreisen am übernächsten Tag zusätzliche einschränkende Maßnahmen in Kraft. Dies betrifft vor allem die 3G-Regel. Sie besagt, dass alle Personen, die nicht geimpft oder von Covid-19 genesen sind, bei vielen Aktivitäten im Innenbereich einen negativen Corona-Test vorlegen müssen, so die Stadtverwaltung Landau. Generell von der Testpflicht ausgenommen seien immer Kinder bis einschließlich 14 Jahre sowie Schüler.