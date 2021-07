Im Kreis Südliche Weinstraße hat die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag den dritten Tag in Folge den Schwellenwert von 35 überschritten. Das führt gemäß der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes ab Dienstag automatisch zu Einschränkungen. So sind im Kreis keine Veranstaltungen mit über 350 Personen innerhalb geschlossener Räume mehr zulässig. Bei Veranstaltungen im Freien sind maximal 500 Teilnehmer erlaubt. Eine weitere Einschränkung entfaltet wegen der Sommerferien vorerst noch wenig Wirkung: Für Schulen im Kreisgebiet gilt wieder die Maskenpflicht auch im Unterricht. Dies gilt auch für Feriensprachkurse oder sogenannte Ferien- oder Sommerschulen. Landrat Dietmar Seefeldt führt die gestiegene Inzidenz unter anderem auf Infektionen in einer Grundschule und einer Kindertagesstätte zurück. Er appelliert an die Bevölkerung, weiter auf die Abstands- und Hygieneregeln zu achten und sich impfen zu lassen: „Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Deswegen sollten alle, denen es möglich ist, sich so schnell wie möglich gegen das Coronavirus impfen lassen.“ Die verschärften Regeln werden wieder zurückgenommen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen unter 35 liegt.