Der Kreisausschuss SÜW hat entschieden: Den Zuschlag für den Ausbau der verbleibenden „weißen Flecken“ sowie weiterer Gewerbegebiete im Landkreis Südliche Weinstraße erhält die Telekom Deutschland GmbH. Sie wird jene Haushalte und Betriebe mit schnellerem Internet versorgen, deren Datenverbindung als zu langsam eingestuft wurde. Es handelt sich zudem um Gebiete, in denen auf absehbarer Zeit kein Telekommunikationsunternehmen aus wirtschaftlichen Gründen tätig werden möchte. Damit sie in Zeiten der Digitalisierung nicht auf der Strecke bleiben, wird der Ausbau finanziell gefördert: Die Hälfte der Kosten übernimmt der Bund, 40 Prozent das Land, den Rest steuert der Landkreis bei. Der Kreistag hatte in seiner jüngsten Sitzung den Kreisausschuss ermächtigt, dem wirtschaftlichsten Anbieter den Zuschlag zu erteilen. Nachdem das erfolgt ist, können die Förderbescheide bei Bund und Land beantragt werden. Bislang haben über das Weiße-Flecken-Programm 6000 Privathaushalte, rund 700 Unternehmen und 41 Schulen im Landkreis SÜW schnelleres Internet erhalten.