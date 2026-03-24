Das rheinland-pfälzische Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration fördert das kommunale Integrationsmanagement der Stadt Landau in diesem Jahr mit 80.000 Euro. Das ist nach Angaben des Integrationsministeriums die höchste jährliche Fördersumme für das Integrationsmanagement in den Landkreisen und kreisfreien Städten. Demnach werden bis zu 60.000 Euro als Personalkostenzuschuss und bis zu 20.000 Euro für Sachkosten gezahlt. „Welche Unterstützung zugewanderte Menschen vor Ort wirklich brauchen, wissen die Kommunen selbst am besten – daher unterstützen wir die Kommunen vor Ort. Ziel des kommunalen Integrationsmanagements ist es, die Strukturen zu stärken, in denen Integration täglich stattfindet“, wird Integrationsministerin Katarina Binz (Grüne) in einer Mitteilung zitiert. Das Konzept sehe vor, dass die Integrationmanager eng mit Verantwortlichen innerhalb der Verwaltung sowie mit haupt- und ehrenamtlichen Trägern und Einrichtungen zusammenarbeiten. Für das Jahr 2026 stellt das Land insgesamt drei Millionen Euro für das Kommunale Integrationsmanagement bereit.