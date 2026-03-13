Die FLH Besitz GmbH aus Nussdorf hat Insolvenz angemeldet. Ihr gehört das Fastenlandhaus in der Herrenbergstraße. Wie sich die Insolvenz auf den Betrieb auswirkt.

Sollte etwa das Fastenlandhaus Herrenberg die Rechnungen nicht mehr bezahlen können und das Haus schließen müssen? Nein, sagt Tristan Gass, Chef der FLH Unternehmensgruppe, gegenüber der RHEINPFALZ. Der Betrieb des Fastenlandhauses geht weiter, in diesem Bereich sei alles in Ordnung. Zunächst zur Einordnung.

2015 wurde die FLH Unternehmensgruppe gegründet, erklärt Gass. Diese besteht aus drei Unternehmen: der FLH Verwaltung, der FLH Betrieb und eben der FLH Besitz. Dabei handelt es sich um sprechende Namen, denn die FLH Verwaltung verwaltet das Fastenlandhaus, die FLH Betrieb betreibt es. Deren Mitarbeiter kümmern sich um die Gäste. Und der Betrieb geht ohne Einschränkungen weiter – die Firma ist schließlich auch nicht insolvent. Sie hat das Gebäude von der FLH Besitz gemietet.

Der Grund für die Insolvenz

Diese habe „das Anwesen mit der Immobilie erworben und so umgebaut, dass es ein optimales Haus für die Bedürfnisse fastender Gäste ist“, erklärt Gass. „Die seinerzeitigen Umbaukosten haben sich in der Bauphase massiv erhöht.“ Nach Ablauf der Zinsbindung durch den Gründungskredit der KfW bleibe nun eine wesentlich höhere Restschuld stehen, als geplant. „In Verbindung mit den damit nicht mehr günstigen Zinsen der KfW ist das eine Herausforderung und wirtschaftlich kaum darstellbar.“ Deshalb habe die FLH Besitz einen Insolvenzantrag gestellt.

Im Fastenlandhaus Herrenberg haben Gass und seine Mitarbeitenden in den zehn Jahren seit der Gründung eigenen Angaben zufolge Tausende Gäste beherbergt. Das Haus habe einen 60-Prozent-Anteil an Stammgästen, die auch aus Hamburg oder Luxemburg anreisten. Das Fastenlandhaus hat sich ganz dem Thema „Fasten für Gesunde“ verschrieben – als erstes Haus seiner Art in Rheinland-Pfalz. Unter Fasten wird hier die Auszeit und das Innehalten verstanden – aber auch Bewegung wie Frühsport oder Wandern.