Der Naturschutzbund Nabu ruft zum Mitmachen bei der Insektensommer-Aktion vom 6. bis 15. August auf. Es gilt, eine Stunde Insekten zu beobachten und zu zählen. Wie der Nabu mitteilt, belegten wissenschaftliche Studien, dass die Biomasse von Fluginsekten innerhalb von 27 Jahren um bis zu 75 Prozent zurückgegangen sei. Mit der neuen Aktion will der Nabu auf die Lage und die Bedeutung der Sechsbeiner für den Menschen und seine Umwelt aufmerksam machen.

In Deutschland sind laut Nabu etwa 33.000 Insektenarten zu Hause. In ihrer Vielfalt seien sie nicht nur eine unersetzliche Nahrungsgrundlage für Vögel, Fledermäuse und Co., sonder auch wichtig für die Bestäubung von Wild- und Kulturpflanzen werden von Insekten bestäubt. Damit spielten sie eine zentrale Rolle für unsere Ökosysteme. Ähnlich wie die „Stunde der Gartenvögel“ ist der „Insektensommer“ eine bundesweite Mitmachaktion.

Nähere Informationen und Hilfestellungen für die Zählaktion gibt’s im Netz unter https://bit.ly/3lt9QMm oder bei der Nabu Regionalstelle Süd unter Telefon 06341 31628. Unterstützung bei der Bestimmung der Insekten gibt es außerdem auch durch die App „Insektensommer“.