Die Debatte um die Zukunft der Innenstädte läuft – Landau ist für eine jetzt beginnende, bundesweite Fallstudie ausgewählt worden. Wie die Stadtverwaltung informiert, wollen das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) und das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Onlinehandels auf den Einzelhandel und insbesondere ihre Folgen für die Entwicklung der Innenstädte in Deutschland untersuchen. Die Teilnahme an der Untersuchung nehme nur ungefähr zehn Minuten in Anspruch, verspricht die Stadt. Die Teilnahme an der Online-Studie ist ab Montag bis Sonntag, 4. September, möglich. Die Umfrage werde über einen Link auf der Seite www.landau.de/umfrage zu erreichen sein. Angesprochen sind sowohl die Gewerbetreibenden der Landauer Innenstadt als auch alle Bewohner der Stadt Landau.