Die Stadtverwaltung hat 26 zusätzliche Sitzbänke in der Fußgängerzone und elf insektenfreundlich bepflanzte Blumensäulen aufgestellt. Die Sitzmöglichkeiten waren nach Angaben der Verwaltung ein vielfach geäußerter Wunsch bei der Online-Beteiligung zur attraktiven Innenstadt und wurden zuletzt auch als Antrag vom Jugendbeirat in den Stadtrat eingebracht. Die Kosten von rund 43.000 Euro für die Bänke und 9000 Euro für die Miete und Pflege der Blumensäulen werden mit Geld aus dem Fördertopf „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ gedeckt. Die Wirtschaftsförderung hatte 755.000 Euro eingeworben. Oberbürgermeister Dominik Geißler sprach von einem „Startschuss für die Aufwertung unserer Innenstadt“. Nach Angaben des Beigeordneten Lukas Hartmann sieht das Mobilitätskonzept vor, alle 100 bis 200 Meter in der Stadt Sitzgelegenheiten aufzustellen. Aufenthaltsqualität sei neben Gastronomie und Einzelhandel ein wichtiger Faktor, um die Innenstädte lebendig zu erhalten. Er kündigte an, dass im Lauf des Sommerhalbjahrs auch noch Pop-up-Spielmöglichkeiten in der Innenstadt aufgebaut werden.