Oberbürgermeister Thomas Hirsch wird nach sieben Jahren im Amt am Sonntag offiziell verabschiedet. Zu dem Stehempfang in der Festhalle hat sich auch der neue Innenminister Michael Ebling (SPD) angesagt. Der frühere mainzer OB und Hirsch kennen sich gut, weil sie gemeinsam an der Spitze des Städtetags Rheinland-Pfalz standen. Nach Angaben des Ministeriums wird Ebling ein Geschenk mitbringen – allerdings nicht für Hirsch, sondern für die Stadt. Er bringt einen Förderbescheid aus dem Städtebauprogramm für die weitere Entwicklung der Innenstadt. Außerdem hält Ebling einen Impulsvortrag. Hirsch selbst hatte anstelle eventuell zugedachter persönlicher Geschenke um Spenden für zwei seiner Herzensprojekte gebeten: das von ihm initiierte stationäre Hospiz und den Kinderschutzbund Landau-Südliche Weinstraße.