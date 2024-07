Der im Netz verfügbare Stadtführer Landau Hürdenlos wird zum Jahresende eingestellt. Wie der Club Behinderter und ihrer Freunde (CBF) in seiner Clubzeitung mitteilt, wurde der Führer seit Längerem nicht mehr aktualisiert. Der Club habe „trotz intensiver Bemühungen“ zu wenige Mitstreiter gefunden, um die Internetpräsenz aktuell zu halten. Es fehle außerdem Geld, um die nötige stundenweise Kraft zu bezahlen, die die Einträge koordiniert und pflegt. Die Unterstützung der Uni habe für den Verein überraschend geendet, schreibt CBF-Vorsitzender Christian Dawo in dem Beitrag. Die Stadtverwaltung sehe sich ebenfalls nicht in der Lage, die „freiwillige Leistung“ finanziell zu unterstützen, schreibt Dawo weiter.