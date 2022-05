Unter dem Motto „Gemeinsam ein Zeichen für einen guten Umgang mit unserem Planeten setzen“ laden verschiedene Initiativen für Samstag, 11 bis 14 Uhr, zu einer Müllsammelaktion in Landau. Mit Greifzangen, Handschuhen und Müllsäcken gehe es Kippen, Masken, Pappbechern und weiterem Abfall an den Kragen, kündigt Pastoralreferent Ralf Nico Körber von der Katholischen Hochschulgemeinde Landau an. Organisiert werde die Aktion von der Umweltgruppe der Uni, Greenpeace, dem Klimastreik und der KHG, die Stadt Landau unterstütze mit Material und hole den gesammelten Müll ab. Treffpunkt ist am Sitz der KHG in der Moltkestraße 9.