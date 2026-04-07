Die Initiative Südpfalz-Energie (ISE) hat bei ihrer Mitgliederversammlung in Bornheim ihren Vorsitzenden Wolfang Thiel und dessen Stellvertreter Michael Linder in ihren Ämtern bestätigt. Das hat der Verein mitgeteilt. Als weitere Vorstandsmitglieder wurden Frieder Wambsganß, Schriftführer, Dieter Pauschert, Kassenführer, und die Beisitzer Hans Biehler, Manfred Freudenstein, Claudia Klingner-Kaufmann, Gerhard Lausterer, Jörn Lohfink, Michael Müller, Bernd Naumer, Volker Wander und Manfred Wessels gewählt. Kassenprüfer wurden Klaus Burgard und Anita Hüther. Alle Kandidaten seien einstimmig gewählt worden, so die ISE.

Ein Schwerpunkt auf die Aktivitäten im vergangenen Jahr sei die Aufstellung eines Kataloges mit Forderungen an die demokratischen Parteien des Landtages von Rheinland-Pfalz gewesen, außerdem eine Positionsabfrage der Kandidierenden vor der Landtagswahl. Als Höhepunkt des Jahres 2025 führt die ISE ihren Festakt zum 20-jährigen Bestehen in Bad Bergzabern an, bei dem auch Ministerpräsident Alexander Schweitzer zugegen war.

Für 2026 plant die Initiative weitere Energiewende-Foren, wobei es sich um Vorträge und Diskussionen rund um Klimaschutz und Energiewende handelt; die Projekte Jugend-Offensive, Hauskraftwerk und ProSumer-Zusammenspiel sollen fortgeführt werden, ebenso die Kampagne „Energiewende in der Südpfalz“. Desweiteren soll es Aktionen zu den Gesetzesnovellen des Bundeswirtschafts- und Energieministeriums geben sowie Exkursionen nach Vianden, Bitburg, Föhren und Nord- Ost- und Südtirol.

Info

Die Berichte über die Mitgliederversammlung und das Jahresprogramm können auf der Internetseite des Vereins eingesehen werden: www.i-suedpfalz-energie.de.