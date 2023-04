Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gegen Missstände in der katholischen Kirche hat „Maria 2.0“ in ganz Deutschland Thesen an Kirchentüren gehängt – wie Martin Luther im Jahr 1517. Auch in Landau entstand ein Papier, das nun vorgestellt wurde.

Anfang 2019 platzte den Frauen eines Lesekreises in der Pfarrei Heilig Kreuz in Münster der Kragen, als sie das erste apostolische Schreiben von Papst Franziskus studierten. Entsetzt