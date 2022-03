Bürgermeister Maximilian Ingenthron (SPD) geht vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine auf Distanz zu Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD). Er hat diesen am Montag auf Instagram aufgefordert, von seinen Posten zurück- oder aus der SPD auszutreten. Schröder ist Aufsichtsratsvorsitzender des staatlichen russischen Ölkonzerns Rosneft, Vorsitzender des Gesellschafterausschusses beim Pipelinebetreiber Nord Stream, als Aufsichtsratsvorsitzender beim russischen Erdgasunternehmen Gazprom nominiert und gilt als Freund und Vertrauter des russischen Staatschefs Putin. Am Montag wurde bekannt, dass Schröders komplettes Büroteam, das ihm als Alt-Kanzler zuarbeitet, aus Protest zurückgetreten ist. Am Wochenende hatte der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil Schröder dazu aufgerufen, seine Geschäftsbeziehungen zum Aggressor und Kriegstreiber Putin zu beenden.