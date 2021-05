Rund um den 8. Mai ruft Bürgermeister Maximilian Ingenthron zum Putzen von Stolpersteinen in Landau auf. Der 8. Mai erinnert an den Tag der deutschen Kapitulation und Tag der Befreiung im Jahr 1945. Die Stolpersteine tragen die Namen jener Mitbürger, die von den Nazis ermordet oder vertrieben wurden. Ein Mensch ist erst dann vergessen, wenn sein Name vergessen ist – das ist die Devise des Kölner Künstlers Gunter Demnig, der die Aktion Stolpersteine ins Leben gerufen hat. In Landau erinnern 271 Stolpersteine an die letzten frei gewählten Wohnorte der NS-Opfer.

Info



Wer sich an der Putzaktion beteiligen möchte, findet auf dem städtischen Geoportal unter https://geoportal.landau.de/data/sto1 einen Plan mit den Verlegungsorten aller Stolpersteine. Die Koordination liegt bei Stadtarchivarin Christine Kohl-Langer. Sie nimmt unter der Telefonnummer 0 63 41/13 42 00 Anmeldungen entgegen und gibt auch Hinweise, wie die Stolpersteine richtig zu reinigen sind.