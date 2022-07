Das neue kompaktere Format der früheren musikalischen Goetheparkplauderei in Landau hat sich bewährt. Zu dieser Einschätzung kommt Landaus Kulturdezernent Maximilian Ingenthron. Das Finale am Sonntag hat das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz bestritten.

„Bei jedem der vier Termine an der Konzertmuschel im Goethepark durften wir ein treues und dankbares Publikum begrüßen“, zieht Ingenthron eine positive Bilanz zum Ende der vierteiligen Reihe. Das neue Format mit etwas mehr als einer Stunde Musik sei zeitgemäß und beim Publikum sehr gut angekommen. In dieser Form seien die Sonntagskonzerte definitiv auch geeignet, um in den kommenden Jahren fortgeführt zu werden. Denkbar wäre es zudem, die Zahl der Konzerte von vier auf sechs anzuheben, teilt der Bürgermeister mit.

Bei der Premiere der Sonntagskonzerte im Jahr 2022 traten der Gospelchor Good News, das Sinfonische Blasorchester der Stadtkapelle Landau, der Volkschor Edenkoben und eben das Landespolizeiorchester auf.