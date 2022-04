Bürgermeister Maximilian Ingenthron (SPD) hält an seinem Plan fest, in Landau den Bau von Minihäusern zu ermöglichen, wenn er zum Oberbürgermeister gewählt wird. Das Gebäudemanagement Landau (GML) hatte gerade entschieden, diese Wohnform für seine Klientel nicht anzubieten, weil sich preiswerter Wohnraum anders wirtschaftlicher schaffen lasse. Ingenthron nimmt dies zur Kenntnis, es sei für ihn aber nicht von Relevanz. Priorität habe der Grundsatz: Wenn Menschen in dieser Wohnform in Landau leben möchten, sollen sie diese Möglichkeit erhalten. Ingenthron will daher eine Bedarfserhebung machen lassen. Die Prüfung, wo solche Häuschen aufgestellt werden könnten, sei ja bereits in die Wege geleitet worden. Dies geht auf einen FWG-Antrag im Stadtrat zurück.

Ingenthron bestätigt, dass Minihäuser nicht primär Objekte des sozialen Wohnungsbaus seien, sondern Ausdruck des Willens von Menschen, auf geringer Wohnfläche leben zu wollen. Minihäuser seien auch nicht mit Ferienhäuschen gleichzusetzen. Nach Angaben des Bürgermeisters, der auch schon Baudezernent war, ist die durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf in Deutschland von 1995 bis 2020 von 38 auf 46 Quadratmeter gestiegen. Diese Größe ist allerdings auch für Minihäuser nicht unüblich. Er sehe die bewusste Entscheidung, auf kleiner Fläche zu leben, als Gelegenheit, einen Beitrag zumindest zur Reduzierung des weiteren Anstiegs zu leisten. Wenn Menschen aus größeren Wohnungen oder Häusern in diese kleinen Einheiten umzögen, würden größere Wohnungen frei, die hoffentlich von Familien genutzt werden könnten. Nach Ansicht des Bürgermeisters sollte Landau auch im Wohnungsbau möglichst vielfältig sein.