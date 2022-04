Zu der Verlegung eines Stolpersteins war Landaus Bürgermeister Maximilian Ingenthron am Wochenende in Amsterdam eingeladen. Dort liegen laut Wikipedia mindestens 750 Stolpersteine. Wie kamen die Niederländer ausgerechnet auf Ingenthron?

Die von dem Kölner Künstler ins Leben gerufene Gedenkaktion der Stolpersteine ist weltweit auf fruchtbaren Boden gefallen. Auch in den Niederlanden. Am Wochenende gedachten einige Engagierte des gebürtigen Berliners Erich Kuttner. Das Haus in der Lekstraat 160 im Süden Amsterdams war dessen letzter Wohnsitz.

Kuttner hatte keine Verbindung zu Landau. Aber der Landauer Maximilian Ingenthron hat eine Verbindung zu Kuttner. Der Sozialdemokrat hat sich zwischen 1992 und 1999 sehr intensiv mit dem Leben des jüdischstämmigen sozialdemokratischen Journalisten und Mitglied des preußischen Landtags beschäftigt. Ingenthron hat seine Doktorarbeit über Kuttner geschrieben und zeitweise auch in Amsterdam gelebt.

Gefährlicher Gegner

Am Wochenende hat der Landauer an seine Studienzeit in Amsterdam angeknüpft, als er der Verlegung des Stolpersteins beiwohnte und ein Grußwort sprechen durfte – er tat es auf niederländisch. Wie Ingenthron berichtet, hat er in Amsterdam auch darauf verwiesen, dass in Landau mittlerweile 271 Stolpersteine liegen. 600 sollen es werden, denn so viele jüdische Mitbürger lebten 1933 in Landau. Bekanntlich hat Ingenthron die Initiative vor Jahren angeregt.

Erich Kuttner wurde 1887 als Sohn einer jüdischen Kaufmannsfamilie in Berlin geboren. „Und das in einer Zeit, als es kaum eine bessere Perspektive für die Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland zu geben schien“, sagte Ingenthron laut Redemanuskript. Kuttner habe sich als langjähriger Redakteur des Vorwärts und anderer Zeitungen und Zeitschriften einen guten Ruf erworben gehabt. Als Mitglied des Preußischen Landtags von 1921 bis 1933 habe der studierte Jurist seine sozialdemokratische Überzeugung in praktische Politik umsetzen können. „Diese Kombination machte ihn zu einem scharfsinnigen, wirkungsvollen und daher besonders gefährlichen Gegner der Nazis. “

Eine Mahnung

Erich Kuttner sei aktiv in zahlreichen Untersuchungsausschüssen des preußischen Landtags gewesen. Er habe die Gefahr einer Justiz gesehen, die auf dem rechten Auge blind war. „Ein gefährlicher Gegner ist in der Regel dann auch zugleich ein gefährdeter Gegner. Daran ändert sich wohl niemals etwas. Deshalb flüchtete er schon früh in die Niederlande.“ Laut Ingenthron wurde Kuttner 1942 im KZ Mauthausen ermordet.

Bei seiner Ansprache in Amsterdam unterstrich der Landauer Bürgermeister, dass die Ereignisse und Entwicklungen damals eine Mahnung sein müssten. „Heute uns angesichts dessen, was in Russland passiert, mehr denn je. Wenn die Weimarer Republik immer wieder als ,Demokratie ohne Demokraten’ bezeichnet worden ist, so ist das einfach falsch. Sie war ein Haus, das gute Architekten hatte, aber viel zu wenige Handwerker und Hausmeister.“ Ein Haus lebe nicht nur von Architekten, sondern von allen seinen Bewohnern, davon, dass sich alle um ein funktionierendes Gemeinwesen kümmerten.

Das Beispiel Ukraine zeige, „dass wir zu jeder Zeit wachsam und wehrhaft sein müssen – und wir den Populisten, Autokraten, Diktatoren keinen Fußbreit gönnen dürfen“.