Ingeborg Herrmann ist am Dienstag, 25. Januar, im Alter von 91 Jahren friedlich eingeschlafen. Das teilt Elisabeth Weber, Vorsitzende des Weltladenvereins, mit. Herrmann hatte die Idee zur Gründung des Weltladens in Landau zusammen mit Clara Kreiter vom Evangelischen Kirchentag in Nürnberg 1979 mitgebracht. Im folgenden Jahr wurde der kleine Laden neben dem Haus zum Maulbeerbaum eröffnet – mittlerweile sitzt er in der Kugelgartenstraße. Daraus wurde dann das „Fachgeschäft für Fairen Handel“. Neben der Arbeit im Laden war Ingeborg Herrmann von Anfang an die Bildungsarbeit in Schulen und kirchlichen Gemeindegruppen wichtig, betont Weber.