Die Außengastronomie im Kreis Südliche Weinstraße darf seit Donnerstag wieder öffnen – in Landau wird dies am Sonntag der Fall sein. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, gebe es zur Öffnung viele Fragen aus der Gastronomie, die beim Büro für Tourismus SÜW und bei den Ordnungsbehörden landeten. „Wann darf man öffnen? Was muss der Gastronom prüfen und dokumentieren? Wie geht das mit den Selbsttests?“, seien nur einige davon. Der Verein Südliche Weinstraße lädt Gastronomen zu einer Online-Infoveranstaltung zu allen Fragen rund um die Wiederöffnung der Restaurants, Kneipen und Weinstuben am Mittwoch, 15 bis 16 Uhr, ein.

Marco Nau vom DRK-Südpfalz wird alle Fragen um die Selbsttests beantworten. Peter Schürmann vom Kreis-Ordnungsamt kümmert sich um offene Fragen rund um die Corona-Verordnung. Uta Holz vom Verein SÜW stellt sich den Fragen ums Tourismusmarketing. Ebenfalls für Fragen zur Verfügung steht Thomas Langhauser von der Dehoga-Kreisstelle Edenkoben.

Anmeldungen an den Verein SÜW per E-Mail an c.witte-parra@suedlicheweinstrasse.de. Auf der Homepage gibt es auch eine Übersicht über die Betriebe, die ihre Außengastronomie öffnen.