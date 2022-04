Der neue Betreiber des Geothermiekraftwerks in Insheim, die Vulcan Energie Ressourcen GmbH aus Karlsruhe, will ihre Tätigkeit und Planungen der Bevölkerung vorstellen. Nach einer zweiwöchigen Roadshow durch die Südpfalz mit einem letzten Infostand am Samstag von 8 bis 15 Uhr in der Landauer Fußgängerzone, Gerberstraße 20, gibt es am Montag von 18 bis 20 Uhr einen Infoabend in der Herxheimer Festhalle. Dabei geht es um die Themen Lithiumgewinnung, 3-D-Seismik, Wärmegewinnung und Beteiligungsformate.