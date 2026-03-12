Weintourismus und der professionelle Umgang mit Daten werden die Hauptthemen sein beim Infotag Tourismus des Vereins Südliche Weinstraße in Maikammer. Wie es in der Ankündigung heißt, sollen einen Nachmittag lang „Inspiration, frische Impulse und echte Einblicke“ angeboten werden. Moderne, buchbare Weinerlebnisse werden beispielsweise thematisiert oder die Frage, wie Daten, digitale Systeme und sogenannte Künstliche Intelligenz den Tourismus voranbringen können.

Der Infotag am 14. April im Haus Rassiga (Bürgerhaus) in Maikammer richte sich an alle, die den Tourismus der Region aktiv mitgestalten, heißt es in der Ankündigung des Vereins Südliche Weinstraße.

„Renommierte Expertinnen und Experten“ werden angekündigt, welche die großen Fragen der Branche aufgreifen werden: Trends im Weintourismus, Chancen des Datenmanagements, die Verbindung digitaler Tools und regionaler Identität welche Gästeangebote moderner, sichtbarer und „erlebbarer“ machen sollen. Als Referenten nennt der Verein Gergely Szolnoki von der Hochschule Geisenheim und Daniela Wiehenbrauk von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Heilbronn.

Praxisbeispiele aus der Pfalz und „viel Raum zum Netzwerken“ ergänzen laut der Ankündigung das Angebot. Vorträge, Dialogformate und Workshops sollen die Inhalte praktisch vermitteln.

Info

Anmeldung bis zum 7. April unter suedlicheweinstrasse.de/infotag/anmeldung