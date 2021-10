Unter dem Motto „Leben! Bis zum Schluss.“ begeht das Hospiz Bethesda Landau den Welthospiztag am Samstag, 9. Oktober. Mitarbeiter sind von 10 bis 13 Uhr mit einem Infostand auf dem Rathausplatz in Landau vor Ort, um die hospizliche Arbeit vorzustellen und mit Interessierten ins Gespräch zu kommen.

Das Motto „Leben! Bis zum Schluss.“ wird unter anderem anhand von Zitaten unheilbar kranker Menschen verdeutlicht, die auf bunte Bodenplanen gedruckt rund um den Infostand verteilt werden. „Wir lassen zum Welthospiztag die Menschen zu Wort kommen, denen durch hospizliche Begleitung und palliative Versorgung die Angst vor Schmerzen, dem Alleinsein oder dem Gefühl, anderen eine Last zu sein, genommen werden konnte“, erläutert Alice Ferlinz, Leiter des stationären Hospizes. Die Zitate stünden beispielhaft für Aussagen und Geschichten, die alle in der Hospizarbeit Tätigen so oder ähnlich schon oft gehört hätten.