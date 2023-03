Schritt für Schritt setzt die Stadt Landau das Mobilitätskonzept um. Als nächster Punkt steht ab dem Sommer der Ausbau und die Modernisierung der Waffenstraße auf der To-do-Liste. Die Stadtverwaltung lädt vor Baubeginn zu einer Informationsveranstaltung für Mittwoch, 29. März, ab 18 Uhr ins Alte Kaufhaus ein.

Verkehrsdezernent Lukas Hartmann sowie Mitarbeitende der Mobilitätsabteilung und des Ordnungsamts stellen die Pläne zum Ausbau der Waffenstraße vor und berichten über weitere geplante Verkehrsmaßnahmen in der Innenstadt, etwa die Öffnung der Kramstraße zwischen Kleinem Platz und Untertorplatz für den Radverkehr in Gegenrichtung bei Umkehr der Einbahnstraßenrichtung. Die Waffenstraße, Vorrangroute für den Radverkehr, wird in vier Bauabschnitten ausgebaut; Dauer ist voraussichtlich ein Jahr.