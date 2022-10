Wie genau funktioniert das mit dem neuen Landau-Takt? Landau verbessert ab Dezember den Busverkehr im Stadtgebiet, und das bringt etliche Veränderungen mit sich. Zum gewöhnlich gut besuchten Fest des Federweißen kommt am Samstag, 15. Oktober, von 10 bis 16 Uhr der Infobus des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) nach Landau. Ansprechpartner des VRN, der Stadtverwaltung und der Queichtal-Nahverkehrsgesellschaft (QNV) informieren auf dem Alten Messplatz zum neuen Landau Takt 2022 sowie allgemein zu den Themen Mobilität und Öffentlicher Personen-Nahverkehr in und um Landau. Der Landau-Takt geht am 11. Dezember an den Start. Vorher sind weitere Info-Veranstaltungen vor Ort, Flugblätter und eine Plakat-Kampagne zum Thema geplant.