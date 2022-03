„Wir sorgen uns in diesen Tagen um die Sicherheit in der Ukraine, in Europa, in der Welt und auch bei uns.“ Das schreibt der Lokalredaktion Landau eine Leserin, die am vergangenen Wochenende vergeblich versucht hat, auf der städtischen Homepage Informationen über den Zivilschutz abzurufen. Leider sei sie nur auf eine leere Seite gekommen. Wie die Stadtverwaltung Landau dazu erläutert, wurde die leere Seite mittlerweile gelöscht. Die Informationen zum Zivilschutz seien – auch unter diesem Begriff – auf einer Seite Katastrophenschutz einsehbar gewesen. Nun ist es so, dass der Nutzer immer auf derselben Seite landet, egal, ob er den einen oder den anderen Begriff eingibt. Alle Informationen zum Zivilschutz finden sich also im Kapitel Katastrophenschutz.