Der CDU-Kreisverband Südliche Weinstraße lädt für Dienstag um 19.15 Uhr zu einer Infoveranstaltung in den Kultursaal des Mehrgenerationenhauses in Offenbach ein. An diesem Abend geht es vor dem Hintergrund der steigenden Energiepreise um das Thema Klimaschutz und die Frage, wie er vor Ort umgesetzt werden kann. Neben einem Impulsvortrag von Karl Keilen zu den Möglichkeiten zur Umsetzung konkreter Klimaschutzmaßnahmen vor Ort wird auch ein Modellprojekt vorgestellt, das in Birkenhördt verfolgt wird.