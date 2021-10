Zusammen mit der Aktion Südpfalzbiotope will die Gemeinde Waldhambach in den nächsten Wochen mit Offenhaltungsarbeiten auf dem Wingertsberg beginnen. Das Umweltprojekt ist auf 15 Jahre ausgelegt. Ziel ist es, durch Auslichtungen den Bodenbewuchs zu fördern und dadurch die Fläche ökologisch aufzuwerten. Dadurch können Erosionen vermieden und durch zeitliche Beweidung der Bewuchs in Grenzen gehalten werden. Zu diesem Thema ist am Mittwoch, 6. Oktober, 18 Uhr, eine Infoveranstaltung im Dorfgemeinschaftshaus. Dabei wird auch das Hochwasserschutzkonzept für den Ort vorgestellt.