Die Stadt Landau lädt am kommenden Mittwoch ab 19 Uhr zu einem Informationsabend zur geplanten Fuß- und Radwegebrücke über die Maximilianstraße und die Bahngleise ins Atrium des Eduard-Spranger-Gymnasiums ein. Bürgermeister Lukas Hartmann will mit Mitarbeitenden der Mobilitätsabteilung den neuesten Sachstand und den Vorschlag der Verwaltung für das weitere Vorgehen vorstellen. Auch die Schulleitungen von ESG und IGS sind bei dem Treffen dabei.

Das Ziel: Die Stadt Landau möchte den Horst, Queichheim und die Schulstandorte östlich der Bahnlinie besser an die Kernstadt anbinden. Die Planungen des beauftragten Fachbüros sind schon sehr weit fortgeschritten, teilt die Verwaltung mit. Ursprünglich sollte dieses Infrastrukturprojekt aus dem Förderprogramm „Klimaschutz durch Radverkehr“ gefördert werden, doch angesichts stark gestiegener Baukosten – und damit zusammenhängend einer Förderquote von plötzlich unter 30 Prozent – werde die Brücke in diesem Jahr zunächst nicht kommen. Aber: „Sie bleibt ein gutes Projekt für unsere Stadt“, so Hartmann.

Das sah die Mehrheit des Mobilitätsausschussauch auch so und stimmte den Plänen der Verwaltung zu. Diese sehen vor, die Planungen für die Brücke fertigzustellen und das Bauwerk dann in Zukunft in einem anderen Förderprogramm unterzubringen.