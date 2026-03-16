Berufliche Weiterbildung ist das Thema einer Veranstaltung der Agentur für Arbeit in Landau am Mittwoch, dem 25. März. Wie die Agentur mitteilt, können sich Besucher zu Möglichkeiten der Weiterqualifizierung und finanzielle Fördermöglichkeiten beraten lassen. Von Coaching über kleinere Schulungsmaßnahmen zur Erweiterung der beruflichen Qualifikation, bis hin zu einer Umschulung oder Ausbildung erhalten Interessierte hier Antworten auf Ihre Fragen, heißt es in der Ankündigung. Außerdem gibt es an diesem Vormittag mehrere Vorträge zum Thema Qualifizierung und Weiterbildung. 45 Bildungsträger aus der Region, der Technologieregion Karlsruhe und der Metropolregion Rhein-Neckar werden sich und ihre Bildungsangebote vor, so die Arbeitsagentur. Angesprochen seien auch Beschäftigte, die sich weiterbilden wollten oder Interessierte, die nach einer Familienpause den Wiedereinstieg ins Berufsleben planen. Die Agentur weist darauf hin, dass Qualifizierung der eigenen Belegschaft auch für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ein wichtiger Baustein zur Fachkräftesicherung sei.

Die Bildungsmesse findet statt von 10 bis 12.30 Uhr im Berufsinformationszentrum in der Johannes Kopp-Straße 2 in Queichheim.

Alle Aktionen und das gesamte Informationsangebot der Bildungsmesse gibt es unter arbeitsagentur.de/vor-ort/landau/bildungsmesse.