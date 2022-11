Noch bis zum 30. November können Interessierte beim Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) die Fahrradfreundlichkeit in ihrer Stadt bewerten. Die Stadt Landau und der ADFC Landau-SÜW nehmen die Umfrage zum Anlass, bei einem Info-Abend am Donnerstag um 19 Uhr im Alten Kaufhaus den aktuellen Stand und die weiteren Planungen für den Fahrradverkehr in der Stadt zu beleuchten. Verkehrsdezernent Lukas Hartmann (Grüne) wird über die Entwicklungen berichten. Im Anschluss an Kurzvorträge von Michael Schindler (ADFC Landau-SÜW) und Erhardt Vortanz (ADFC Germersheim) zu Wünschen und Visionen des Fahrradclubs haben Besucher Gelegenheit, Fragen und Anregungen zu äußern. Die Teilnahme an der ADFC-Umfrage ist möglich online unter www.fahrradklima-test.adfc.de.