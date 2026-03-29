Ines Sontowski ist die neue Vorsitzende der 1. und 4. Strafkammer sowie der Strafvollstreckungskammer des Landgerichts Landau. Zuvor war sie seit September 2021 Beisitzerin in zwei Strafkammern des Landgerichts Kaiserslautern gewesen. Begonnen hat sie ihre Justizkarriere im Februar 2015 beim Amtsgericht St. Goar im Bezirk des Oberlandesgerichts Koblenz. 2019 wurde sie zur Richterin am Amtsgericht Rockenhausen ernannt, ab 2021 war sie als Richterin am Landgericht bereits Beisitzerin einer Strafkammer. 2023/2024 absolvierte sie ihre „Erprobung“ beim Strafsenat des Pfälzischen Oberlandesgerichts, wie die Justiz mitteilt. Dorthin wurde sie auch nach ihrer Rückkehr nach Kaiserslautern mit halber Arbeitskraft abgeordnet, um die Einführung der elektronischen Akte in Strafsachen zu betreuen, ein Projekt, an dem sie schon seit 2018 in einer Arbeitsgruppe des rheinland-pfälzischen Justizministeriums mitgewirkt hatte. Ihre Vorgängerin in Landau, Claudia Kurtze, ist Anfang des Monats zur Richterin am Bundesgerichtshof ernannt worden.