Das indische Springkraut verbreitet sich auch in der Verbandsgemeinde Maikammer, unter anderem entlang des Kropsbaches. Die Pflanze wird bis zu zweieinhalb Metern hoch, und die Samen werden bis zu sechs Meter weit geschleudert, wenn die Samenkapsel aufspringt. „Problematisch wird es dann, wenn sich diese Arten stärker ausbreiten als die einheimischen und Letztere verdrängen. Dadurch wird die Artenvielfalt verringert und die Ökosysteme werden gefährdet“, schreibt die Verbandsgemeinde, die zusammen mit den Ortsgemeinden engagierte Bürger aufruft, am Samstag, 30. Juli, bei einer Aktion zur Beseitigung des Springkrauts mitzumachen. In Kirrweiler wird der Pflanze unter der Anleitung von Klimaschutzpatin Astrid Selbach zu Leibe gerückt. Treffpunkt: Samstag, 30. Juli, 9.30 Uhr, Parkplatz Bruhlweg. Anmeldung unter klimaschutzpaten@kirrweiler.de.