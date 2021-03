2000 Euro Sachschaden sind nach Angaben der Landauer Polizei bei einem Unfall mit Fahrerflucht am Freitagmorgen in Arzheim in der St.-Georg-Straße entstanden. Demnach hat eine Anwohnerin gegen 8 Uhr durch das offene Fenster einen Knall gehört. Als Sie aus dem Fenster schaute, war der Außenspiegel des vor der Hausnummer 24 am Straßenrand geparkten Opel Astra, beschädigt. Der Unfallverursacher war einfach weitergefahren. Die Polizei stellte fest, dass außer dem Gehäuse des Außenspiegels auch die Fahrerseite des Autos beschädigt war.

Am Freitagabend gegen 21.10 Uhr hat laut Polizei ein unbekannter Autofahrer auch in der Godramsteiner Hauptstraße einen Außenspiegel abgefahren. In diesem Fall war ein Fiat Punto betroffen, der am Straßenrand in der Nähe der Bushaltestelle abgestellt war. Hier schätzt die Polizei den Schaden auf etwa 100 Euro. In beiden Fällen bittet die Polizei in Landau um Hinweise unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.