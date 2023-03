Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Landauer Hauptbahnhof und der Bahnhof in Winden werden elektrifiziert, damit dort künftig Züge bei ihren kurzen Halten Strom nachladen können. In Landau wird es Oberleitungen an allen Gleisen geben. Bahnfahrer können sich auf moderne Fahrzeuge freuen, und für das Klima ist die neue Technik ebenfalls gut.

Die Bahn verfährt im Pfalznetz derzeit noch fünf Millionen Liter Diesel jährlich und setzt dabei gewaltige Mengen Kohlendioxid frei. Das soll sich ab Dezember 2025 ändern,