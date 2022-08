Unbekannte sind am Freitag in ein Wohnhaus in der Schänzelstraße in Gommersheim eingebrochen. Nach Angaben der Polizei schlugen die Täter ein Wohnzimmerfenster ein, um in das Gebäude zu gelangen. Anschließend durchsuchten sie die Räume und entwendeten mehrere Schmuckstücke. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06323 9550.