Unbekannte sind am im Lauf des Montags in ein Wohnhaus in der Gartenstraße in Silz eingebrochen. Nach Angaben der Polizei gelangten die Täter über die Terrassentür in das Haus und durchwühlten die Räume. Hinweise, insbesondere zu zwei dunkel gekleideten Männer im Alter zwischen 50 und 55 Jahren, die ein Nachbar an der Garage des Anwesens gesehen hat, werden unter Telefon 06343 93340 entgegengenommen.