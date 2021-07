Am Montagmittag stiegen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Slevogtstraße in Leinsweiler ein und durchsuchten das Haus. Laut Polizei wurde nach bisherigem Ermittlungsstand nichts gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.