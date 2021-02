Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag in eine Werkstatt in der Kaiserstraße in Klingenmünster eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, ist derzeit noch unklar, ob die Täter außer einer Videokamera im Außenbereich etwas entwendet haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.