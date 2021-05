In den Uferschen Höfen in Landau rollt am Donnerstag, 20. Mai, der erste Bagger an. Eigentümer Peter Siebert bereitet akribisch den Aufbau des neuen Kulturquartiers vor. Noch bevor die ersten Steine fallen, präsentiert er schon seinen ersten Mieter.

Der Investor aus Weinheim geht mit viel Elan an die neue Aufgabe. Die Ideen gehen ihm nicht aus, so scheint es. Nun hat er in Paul Heech einen Mitstreiter gefunden, den er stante pede als Quartiersmanager verpflichtet hat.

Die Gebäude stehen seit Wochen leer, nachdem mit WMF auch der letzte Mieter ausgezogen war. Einiges muss nun weichen. Im Hof steht nur noch wenig Gerümpel. Zuletzt hatte sich alles mögliche dort getürmt: von Elektrogeräten über Holzreste verschiedenster Formen und Größen bis hin zu Dekoartikeln. Neben einer attraktiven, weil bunt durchmischten Wohngegend möchte Siebert die Uferschen Höfe zur Keimzelle einer neuen Kulturlandschaft in der Stadt machen. Dazu passt das Industriedesign. Auch Start-ups, Bürolofts, ein Atelier sowie Arbeitsplätze auf Zeit – Stichwort Coworking.

„Hier kann man viel machen“

Der 38-jährige Paul Heech kennt sich mit all dem schon aus. In Heidelberg geboren, in Hamburg aufgewachsen und in Mannheim ein Zuhause gefunden, hat der gelernte systemische Coach 2011 in Heidelberg die Breidenbach Studios gegründet und dort fünf Jahre gearbeitet, wie er erzählt. Später habe er Aufträge von der Stadt Mannheim bekommen. Das Projekt bedient sich verschiedener Modelle zur kreativen Zwischennutzung von leerstehenden Räumen und gibt Kreativen und Künstlern eine Plattform. Zusammenkommen, sich inspirieren lassen und gemeinsam an Projekten arbeiten – das schwebt Heech auch in den Uferschen Höfen vor. „Hier kann man unheimlich viel machen.“

Markus Knecht passe da fantastisch rein, sagt Peter Siebert. Der Landauer betreibt seit 1992 seinen Ein-Mann-Verlag und möchte zum 60. Geburtstag im kommenden Jahr tatsächlich aufbrechen zu neuen Ufern. Am 1. Oktober 2022 eröffne er in der Theaterstraße 11 einen Buchladen. Das ist die Absicht.

Neue Formate

Knecht möchte sich damit einen über 20 Jahre alten Wunsch erfüllen. Seit Ende der 90er-Jahre betreibe er außer dem Verlag auch den Online-Buchhandel www.buecherknecht.de. „Online und stationär ist für mich kein Widerspruch.“ Er sieht in seinem Projekt auch keine Konkurrenz zu Thalia, erwähnt er. Sein Laden diene eher der Grundversorgung.

In den Uferschen Höfen geht es nicht nur darum, auf 155 Quadratmetern Bücher feilzubieten. Knecht möchte ein kulturelles Angebot wagen, das Lesungen einschließt, Austausch im Hof bei Kaffee oder Wein, Präsentationen. „Ich habe Kontakte zur kulturellen Szene und auch zur Uni.“ Der Landauer möchte „konkret repräsentativer regional“ tätig sein, wie er betont.

Knechts Verlag ist breit aufgestellt – von Romanen und Pfalzkrimis über Ausstellungskataloge bis zu Bildbänden. Unverkennbar ist immer wieder der Bezug zur Pfalz. Auch für die Stadt Landau und für die RHEINPFALZ hat Knecht mehrere Projekte verwirklicht.

Info

www.ufersche-höfe.de