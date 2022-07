Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch in das Sportheim in Völkersweiler eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, gelangten die Täter über ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude und entwendeten ein Elektrogerät. Der angerichtete Gesamtschaden liegt bei etwa 2000 Euro. Hinweise zu dem Einbruch werden von der Polizei unter 06343 93340 entgegengenommen.