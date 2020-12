Unbekannte sind in eine Sporthalle in der Waldstraße in Steinfeld eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen Freitag und Montag. Die Täter gelangten über die Hintertür in den Innenbereich des Gebäudes. Gestohlen wurde zwar nichts, dafür entstand ein Schaden, den die Polizei auf rund 350 Euro beziffert. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.